Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес 22 лютого святкувала день народження своїх двох дітей-двійнят. Вона поділилась зворушливим дописом з цієї нагоди.

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Дженніфер Лопес привітала дітей з днем народження

Знаменитість опублікувала зворушливе відео, у якому її фани зібрали рідкісні кадри з дітьми. Архівні сімейні кадри розчулили мережу.

Мої діти, мої сонечка, мої кохані! З днем народження моїх любих Макса та Лулу. Ви навчили мене істинному сенсу життя і змінили мене назавжди найдивовижнішим чином... Я дуже вдячна вам обом,

– написала Джей Ло під відео.

Артистка додала, що багато хто називає день 22 лютого 2022 року особливим. Вона зауважила, що 14 років тому 22 лютого стало для неї "символом нового життя".

Нагадаємо, Дженніфер Лопес стала мамою у шлюбі зі своїм третім чоловіком, Марком Ентоні. Співачка вийшла за нього заміж у 2004 році, шлюб тривав 7 років.

У 2011 зірка оголосила, що розлучається з Марком Ентоні. Офіційно вони розірвали шлюб у 2014. Однак зараз колишнє подружжя підтримує хороші стосунки. Дженніфер Лопес навіть телефонувала колишньому, коли розійшлась з Алексом Родрігесом.

Текст публікації Дженніфер Лопес

Мої діти, мої сонечка, мої кохані! З днем народження моїх любих Макса та Лулу. Ви навчили мене істинному сенсу життя і змінили мене назавжди найдивовижнішим чином... Я дуже вдячна вам обом. Сьогодні відзначається особливий день – 22.02.22. Кажуть, що це рідкісний момент у житті людства... Сьогодні відчиняються двері в більш повноцінне, стійке та узгоджене майбутнє... День, щоб рухатися вперед і перестати жити минулим. Відродження. Для мене це не дивно, тому що цей день 14 років тому став для мене символом нового життя. Макс і Лулу, я любитиму вас вічно.