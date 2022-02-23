Американская актриса и певица Дженнифер Лопес 22 февраля праздновала день рождения своих двух детей-двойняшек. Она поделилась трогательным сообщением по этому случаю.

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Дженнифер Лопес поздравила детей с днем рождения

Знаменитость опубликовала трогательное видео, в котором ее фанаты собрали редкие кадры с детьми. Архивные семейные кадры растрогали сеть.

Мои дети, мои божьи коровки, мои любимые! С днем рождения моих любимых Макса и Лулу. Вы научили меня истинному смыслу жизни и изменили меня навсегда самым удивительным образом... Я очень благодарна вам обоим,

– написала Джей Ло под видео.

Артистка добавила, что многие называют день 22 февраля 2022 года особенным. Она отметила, что 14 лет назад 22 февраля стало для нее "символом новой жизни".

Напомним, Дженнифер Лопес стала мамой в браке со своим третьим мужем Марком Энтони. Певица вышла за него замуж в 2004 году, брак продлился 7 лет.

В 2011 звезда объявила, что расстается с Марком Энтони. Официально они расторгли брак в 2014. Однако сейчас бывшие супруги поддерживают хорошие отношения. Дженнифер Лопес даже звонила бывшему, когда разошлась с Алексом Родригесом.

Текст публикации Дженнифер Лопес

Мои дети, мои божьи коровки, мои любимые! С днем рождения моих любимых Макса и Лулу. Вы научили меня истинному смыслу жизни и изменили меня навсегда самым удивительным образом... Я очень благодарна вам обоим. Сегодня отмечается особый день – 22.02.22. Говорят, что это редкий момент в жизни человечества... Сегодня открываются двери в более полноценное, устойчивое и согласованное будущее... День, чтобы двигаться вперед и перестать жить прошлым. Возрождение. Для меня это не удивительно, потому что этот день 14 лет назад стал для меня символом новой жизни. Макс и Лулу, я буду любить вас вечно.