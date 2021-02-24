Дженніфер Лопес зворушливо привітала дітей з 13-річчям: миле відео

У понеділок, 22 лютого, двійнятам голлівудської зірки Дженніфер Лопес виповнилося 13 років. Для Еммі та Максиміліана знаменита матуся приготувала сніданок у ліжко та написала зворушливі листи.

Зараз співачка та акторка перебуває в Домінікані на зйомках нового комедійного фільму Shotgun Wedding. У робочу поїздку вона взяла двійнят – доньку Еммі та сина Максиміліана. На райському курорті у віллі на березі моря діти зірки відзначили дні народження.

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Дженніфер Лопес привітала дітей з 13-річчям

Дітей Джей Ло привітала з самого ранку. Вона приготувала для іменинників класичний американський сніданок у ліжко – яйця з беконом, панкейки, вафлі та апельсиновий сік. До смачного сюрпризу вона додала листівки, в яких висловила сину та доньці своє захоплення і гордість.

Я не можу повірити, що минуло 13 років, як я принесла їх обох додому на руках посеред хуртовини... Я така горда, щаслива та зворушена. Дві мої турботливі, чуйні та особливі душі, які змінять і впорядкують світ дуже унікальними способами. Ваша мама любить вас,

– емоційно написала співачка.

На відео діти Дженніфер Лопес постали в піжамах просто в ліжку. Натомість сама артистка з'явилась у кадрі в різнобарвному домашньому халаті, з легкою укладкою та без макіяжу. У зворушливий момент зірка не стримала сліз і розплакалась просто перед дітьми.

Згодом знаменита матуся опублікувала ще один милий допис. Під пісню One step at a time вона показала архівні відео з сином і донькою, на яких вони постали зовсім крихітними та майже підлітками. Дженніфер Лопес поділилась, що ліричний трек написала, коли двійнятам було всього шість тижнів.

"Я весь день переглядала наші відео з Еммі та Максом, які посміхаються, плачуть, сміються та проводять найкращий час. Ми любимо вас", – зазначила зірка.

Додамо, що нареченого співачки Алекса Родрігеса у святковий день поряд з коханою і її дітьми не було. Нещодавно в пресі з'явилися чутки про роман бейсболіста з зіркою реаліті Медісон Лекрой. Однак дівчина пояснила, що вони лише листувалися й ніколи не бачилися наживо.

Згодом стало відомо, що Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес звертались до психолога. Інсайдери запевнили, що терапія не пов'язана з плітками про нове захоплення нареченого артистки, а потреба в ній виникла нібито через кризу в стосунках під час суворого карантину.