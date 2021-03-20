Дженніфер Лопес вразила сміливим декольте: зухвалі фото у весільній сукні

Голлівудська зірка Дженніфер Лопес грає в новому комедійному фільмі Shotgun Wedding, зйомки якого відбуваються в Домінікані. Для однієї зі сцен акторка одягла весільну сукню з глибоким декольте, яка вигідно підкреслила її пишний бюст.

У розпал знімального процесу Джей Ло позувала для кількох фото та показала майже 150-мільйонній аудиторії один з образів для фільму Shotgun Wedding. На піщаному пляжі на тлі тропічних дерев 51-річна знаменитість красувалась у брудній та подертій весільній сукні.

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Дженніфер Лопес у весільній сукні з декольте

На фото актриса одягнена у весільну сукню кольору шампань без бретелей і з повітряним напівпрозорим низом. Тугий корсет підкреслив її тендітну талію, а сміливе декольте дозволило зірці засвітити великі апетитні груди. Ніжне вбрання звабливо розвівалося на вітрі, оголивши підтягнуті ніжки Дженніфер Лопес.

На пляжі вона позувала босоніж. Сукня і обличчя артистки були брудними, однак зйомки навіть таких екстримальних сцен без макіяжу не обійшлися. Стилісти нафарбували Джей Ло тінями карамельних відтінків і світло-рожевою помадою, а волосся вклали у вишукану зачіску. З аксесуарів на сексуальній Джей Ло лише блискучі сережки.



Дженніфер Лопес на зйомках фільму / Фото Instagram / @jlo

Дженніфер Лопес на зйомках фільму / Фото Instagram / @jlo

Додамо, саме через роботу над фільмом Shotgun Wedding Дженніфер Лопес ледь не розійшлася з нареченим Алексом Родрігесом. Пара спростувала чутки про розрив та заявила, що все ще працює на стосунками.

Вони й справді переживають непростий період, адже актриса знімається в Домінікані, а спортсмен працює в Маямі. Однак днями Алекс Родрігес не витримав розлуку й прилетів до коханої в Домінікану.