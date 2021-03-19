Американська знаменитість Кім Кардашян продовжує публікувати еротичні фото та заводити мережу. Днями вона показала пишні груди у шовковому бюстгальтері.

Світська левиця Кім Кардашян, незважаючи на розлучення з Каньє Вестом та складний період у житті, продовжує ділитися з фанами світлинами з гарячих фотосесій. Зірка не соромиться пишних форм, а навпаки, демонструє їх у відвертому вбранні.

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Еротичні фото Кім Кардашян

На своїй сторінці американська знаменитість оприлюднила серію кадрів з еротичної фотосесії. Вона відбувалась у межах запуску нової колекції одягу від бренду Кім Кардашян – Skims. Цього разу зірка випускає піжамне вбрання.

Для відвертої зйомки світська левиця постала перед камерою у карамельних шовкових мінішортах та бюстгальтері на тонких бретелях, що вдало підкреслив пишні форми. Зверху Кім Кардашян накинула блузку, яку не защепила, щоб похизуватися грудьми.

Спокусливий образ зірка доповнила золотистими босоніжками з пухом та тонкими ланцюжками на шиї з підвіскою у вигляді хреста. Вона розпустила густе темне волосся та вклала його легкими хвилями, додавши гарячому образові ніжності.

Look завершував розкішний макіяж, який зробила Кардашян. Вона нафарбувала повіки коричневими тінями та підкреслила очі фігурними стрілками. На губах світської левиці красувалась коричнева помада.

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