Дженніфер Лопес є однією з найкрасивіших жінок сучасності. Вона є прикладом для мільйонів прихильниць, адже в 51 рік вона підтримує бездоганну фізичну форму та прекрасно виглядає.

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Ранковий look Джей Ло

На особистій сторінці в інстаграму, за якою стежить 161 мільйон користувачів мережі, зірка оприлюднила фото, де показала, як виглядає після прийняття ванни. Джей Ло позувала, сидячи на кріслі, в одній з кімнат свого маєтку.

Співачка одягнула м'який халат білого кольору. Дженніфер зав'язала його так, щоб трішки оголити декольте та похизуватися розкішним кольє, яке висіло в неї на шиї. Мокре волосся вона зачесала назад. На обличчі зробила легкий макіяж з коричневими тінями на повіках і ніжно-рожевою помадою на губах. Також Лопес одягнула улюблені великі сережки-кільця.



Дженніфер Лопес зранку / Фото з інстаграму Дженніфер Лопес