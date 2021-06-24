Дженнифер Лопес является одной из самых красивых женщин современности. Она является примером для миллионов поклонниц, ведь в 51 год она поддерживает безупречную физическую форму и прекрасно выглядит.

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Утренний look Джей Ло

На личной странице в инстаграме, за которой следит 161 миллион пользователей сети, звезда опубликовала фото, где показала, как выглядит после принятия ванны. Джей Ло позировала, сидя на кресле, в одной из комнат своего особняка.

Певица надела мягкий халат белого цвета. Дженнифер завязала его так, чтобы немного обнажить декольте и похвастаться роскошным колье, которое висело у нее на шее. Мокрые волосы она зачесала назад. На лице сделала легкий макияж с коричневыми тенями на веках и нежно-розовой помадой на губах. Также Лопес надела любимые серьги-кольца.



Дженнифер Лопес утром / Фото из инстаграма Дженнифер Лопес