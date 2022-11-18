У відвертому вбранні: Дженніфер Лопес показала архівні фото, яким 20 років
18 листопада 2022 , 17:12Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Дженніфер Лопес
Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес опублікувала серію фото, які були зроблені 20 років тому. На них артистка зображена у відвертому вбранні під час фотосесії для журналу Vibe.
Дженніфер Лопес ніколи не соромилася зніматися у відвертих фотосесіях та фільмах. Вона завжди сміливо показувала розкішну фігуру.
Дивіться також Дженніфер Лопес приголомшила мережу зйомкою для глянцю Vogue: ефектні кадри
Як Дженніфер Лопес виглядала 20 років тому
Дженніфер показала, як виглядала у 33-річному віці. На кількох фото улюблениця мільйонів зображена в чорній сукні та без білизни. На інших знімках – у трусах, топі, спортивному купальнику та комбінезоні. Всі образи Джей Ло довершували зачіски та ефектні макіяжі.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
Архівні фото інших зірок
- Архівними фото Адель ділився візажист Майкл Ештон. Чоловік, який створив неповторний стиль співачки та її фірмові стрілки, поділився фотографіями, на яких вони зображені в найрізноманітніших місцях: в авто, на вечірках, у ресторанах, вдома та в гримерках. Друзі позували як у вишуканих аутфітах, так і в кумедних повсякденних вбраннях.
- Популярна акторка Ольга Сумська публікувала в мережі серію чорно-білих світлин зі зйомок фільму "Йордань", зроблені в 90-х роках. На знімках Ольга виглядає просто неймовірно. Її врода, харизма, талант вже тоді зачаровували глядачів. Чимало шанувальників зазначають, що молодша донька Сумської дуже схожа на неї на цих фотографіях.
- Американська підприємиця Кортні Кардашян ділилась архівною серією надзвичайно відвертих кадрів. Зірка показувала, як виглядала у 1999 році.