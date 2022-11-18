Дженнифер Лопес никогда не стеснялась сниматься в откровенных фотосессиях и фильмах. Она всегда смело показывала роскошную фигуру.
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Как Дженнифер Лопес выглядела 20 лет назад
Дженнифер показала, как выглядела в 33-летнем возрасте. На нескольких фото любимица миллионов изображена в черном платье без белья. На других снимках – в трусах, топе, спортивном купальнике и комбинезоне. Все образы Джей Ло довершали прически и эффектные макияжи.
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Архивные фото других звезд
- Архивными фото Адель делился визажист Майкл Эштон. Мужчина, создавший неповторимый стиль певицы и ее фирменные стрелки, поделился фотографиями, на которых они изображены в самых разных местах: в автомобиле, на вечеринках, в ресторанах, дома и в гримерках. Друзья позировали как в изысканных аутфитах, так и в забавных повседневных нарядах.
- Популярная актриса Ольга Сумская публиковала в сети серию черно-белых фотографий со съемок фильма "Иордань", сделанные в 90-х годах. На снимках Ольга смотрится просто невероятно. Ее красота, харизма, талант уже тогда очаровывали зрителей. Многие поклонники отмечают, что младшая дочь Сумской очень похожа на нее на этих фотографиях.
- Американская предпринимательница Кортни Кардашян делилась архивной серией очень откровенных кадров. Звезда показывала, как выглядела в 1999 году.