Дженнифер Лопес никогда не стеснялась сниматься в откровенных фотосессиях и фильмах. Она всегда смело показывала роскошную фигуру.

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Как Дженнифер Лопес выглядела 20 лет назад

Дженнифер показала, как выглядела в 33-летнем возрасте. На нескольких фото любимица миллионов изображена в черном платье без белья. На других снимках – в трусах, топе, спортивном купальнике и комбинезоне. Все образы Джей Ло довершали прически и эффектные макияжи.

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