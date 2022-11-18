Дженніфер Лопес ніколи не соромилася зніматися у відвертих фотосесіях та фільмах. Вона завжди сміливо показувала розкішну фігуру.

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Як Дженніфер Лопес виглядала 20 років тому

Дженніфер показала, як виглядала у 33-річному віці. На кількох фото улюблениця мільйонів зображена в чорній сукні та без білизни. На інших знімках – у трусах, топі, спортивному купальнику та комбінезоні. Всі образи Джей Ло довершували зачіски та ефектні макіяжі.

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