Дженніфер Лопес показала фото з весілля з Беном Аффлеком, яких раніше не було в мережі

Американська зірка Дженніфер Лопес підбила підсумки 2022 року. Вона показала відео, в якому з'явилися нові кадри з її весілля з Беном Аффлеком.

На межі старого та нового року знаменитості підбивали підсумки та створювали плани на майбутнє. Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес також підсумувала 2022 рік в одному відео.

Дивіться також Бред Пітт відсвяткував Новий рік у Мексиці з молодшою на 27 років дівчиною

Кадри з весілля Дженніфер Лопес і Бена Аффлека

Знаменитість опублікувала короткий ролик, в якому поєднала безліч різноманітних фото за 2022 рік, підписавши їх за місяцями. Там були знімки з її фешн-фотосесій, інтерв'ю, прем'єр чи виступів.

У відео промайнули й ті кадри, яких раніше в мережі не було. Наприклад, фото з обручкою, яку подарував їй Бен Аффлек на заручини. Чи не бачені раніше світлини з розкішного весілля Дженніфер Лопес.

2022 рік був одним із найкращих! Я не можу дочекатися, що буде 2023 року, – поділилась артистка.



Джей Ло і Бен Аффлек / Кадр з відео



Дженніфер у весільній сукні / Кадр з відео

, що заручальна обручка Дженніфер Лопес має особливу деталь , про яку нещодавно зізналась зірка. На прикрасі зі смарагдом є напис. Це слова, які дуже часто використовував Аффлек при спілкуванні з коханою: "Not. Going. Anywhere" (Не йду нікуди).

Підсумки року від Дженніфер Лопес: відео

Що відомо про весілля Лопес й Аффлека

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вдруге випробували долю, коли заручилися весною 2022 року. Вже одружилися вони у Лас-Вегасі 16 липня, провівши цей день лише удвох. Після цього новоспечене подружжя побувало у романтичній весільній подорожі в Парижі.

Але на цьому скромному святкуванні знаменитості не зупинилися. 19 серпня вони організували почалося триденне святкування, на яке завітали зіркові гості. Дженніфер приміряла три весільні сукні.