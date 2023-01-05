Дженніфер Лопес показала фото з весілля з Беном Аффлеком, яких раніше не було в мережі
Джерело:Дженніфер Лопес
Американська зірка Дженніфер Лопес підбила підсумки 2022 року. Вона показала відео, в якому з'явилися нові кадри з її весілля з Беном Аффлеком.
На межі старого та нового року знаменитості підбивали підсумки та створювали плани на майбутнє. Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес також підсумувала 2022 рік в одному відео.
Дивіться також Бред Пітт відсвяткував Новий рік у Мексиці з молодшою на 27 років дівчиною
Кадри з весілля Дженніфер Лопес і Бена Аффлека
Знаменитість опублікувала короткий ролик, в якому поєднала безліч різноманітних фото за 2022 рік, підписавши їх за місяцями. Там були знімки з її фешн-фотосесій, інтерв'ю, прем'єр чи виступів.
У відео промайнули й ті кадри, яких раніше в мережі не було. Наприклад, фото з обручкою, яку подарував їй Бен Аффлек на заручини. Чи не бачені раніше світлини з розкішного весілля Дженніфер Лопес.
2022 рік був одним із найкращих! Я не можу дочекатися, що буде 2023 року, – поділилась артистка.
Джей Ло і Бен Аффлек / Кадр з відео
Дженніфер у весільній сукні / Кадр з відео
Підсумки року від Дженніфер Лопес: відео
Що відомо про весілля Лопес й Аффлека
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вдруге випробували долю, коли заручилися весною 2022 року. Вже одружилися вони у Лас-Вегасі 16 липня, провівши цей день лише удвох. Після цього новоспечене подружжя побувало у романтичній весільній подорожі в Парижі.
Але на цьому скромному святкуванні знаменитості не зупинилися. 19 серпня вони організували почалося триденне святкування, на яке завітали зіркові гості. Дженніфер приміряла три весільні сукні.