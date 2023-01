Дженнифер Лопес показала фото со свадьбы с Беном Аффлеком, которых раньше не было в сети

Американская звезда Дженнифер Лопес подвела итоги 2022 года. Она показала видео, в котором появились новые кадры по ее свадьбе с Беном Аффлеком.

На рубеже старого и нового года знаменитости подводили итоги и создавали планы на будущее. Американская актриса и певица Дженнифер Лопес также подытожила 2022 год в одном видео.

Кадры из свадьбы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Знаменитость опубликовала короткий ролик, в котором объединила множество разнообразных фото за 2022 год, подписав их по месяцам. Там были снимки с ее фэшн-фотосессий, интервью, премьер или выступлений.

В видео промелькнули и те кадры, которых раньше в сети не было. Например, фото с кольцом, которое подарил ей Бен Аффлек на помолвку. Не виденные ранее фотографии из роскошной свадьбы Дженнифер Лопес.

2022 год был одним из лучших! Я не могу дождаться, что будет в 2023 году, – поделилась артистка.



Джей Ло и Бен Аффлек / Кадр с видео



Дженнифер в свадебном платье / Кадр с видео

, что обручальное кольцо Дженнифер Лопес имеет особую деталь , о которой недавно призналась звезда. На украшении с изумрудом есть надпись. Это слова, которые очень часто использовал Аффлек при общении с любимой: "Not. Going. Anywhere" (Не ухожу никуда).

Итоги года от Дженнифер Лопес: видео

Что известно о свадьбе Лопеса и Аффлека

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вторично испытали судьбу, когда обручились весной 2022 года. Уже поженились они в Лас-Вегасе 16 июля, проведя этот день только вдвоем. После этого новоиспеченные супруги побывали в романтическом свадебном путешествии в Париже.

Но на этом скромном праздновании знаменитости не остановились. 19 августа они организовали началось трехдневное празднование, которое посетили звездные гости. Дженнифер примерила три свадебных платья.