Дженніфер Лопес і Бен Аффлек здійснили світський вихід: розкішні образи зірок
Джерело:Page Six
Закохані Дженніфер Лопес та Бен Аффлек вкотре разом вийшли у світ. Виконавиця прибула на прем'єру фільму "Остання дуель", щоб підтримати продюсера та головного героя стрічки.
Новий вихід Лопес та Аффлека
9 жовтня в Нью-Йорку відбулась прем'єра фільму "Остання дуель". Гостями прем'єри стали не тільки продюсери та виконавці ролей, але і їхні половинки. Так, на заході разом з'явилися Бен Аффлек та Дженніфер Лопес.
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Знаменитості позували в об'єктивах фотографів в обіймах. Вони ніжно дивилися один на одного та цілувалися, прикриваючись клатчем.
На прем'єру фільму Бен Аффлек одягнув темний смокінг та білу сорочку, довершивши образ туфлями.
Бен Аффлек та Дженніфер Лопес / Фото Getty Images
Образ Дженніфер Лопес
Артистка постала перед камерами в бездоганному образі. Зірка одягнула стильний комплект коричневого кольору з блискітками від бренду Herve Leger. Він складався з обтислого топа на довгий рукав та спідниці довжини максі з відвертим вирізом до стегон. Вбрання вдало підкреслювало фігуру співачки та її підтягнутий живіт.
Такий одяг Дженніфер Лопес поєднала з босоніжками в тон на високих підборах, а також клатчем. Образ доповнювали аксесуари: масивні коштовні каблучки та сережки-підвіски.
Верхні пасма знаменитість зібрала ззаду, а решта розпустила. На обличчі вона зробила вишуканий макіяж в коричневих тонах. Дженніфер Лопес підкреслила очі тінями й нафарбувала губи блиском.
Бен Аффлек та Дженніфер Лопес / Фото Getty Images
Попередні виходи пари
Бен Аффлек та Дженніфер Лопес не так давно оголосили свої стосунки офіційними, а тому на заходах побували лише двічі.
- Вперше вони вийшли у світ як пара на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю.
- Згодом зіркова пара з'явилася на Met Gala 2021.