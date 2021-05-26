Напередодні виходу спеціального епізоду "Друзі: Возз'єднання", прем'єра якого відбудеться вже 27 травня, акторки пригадали знаменитостей, котрі долучалися до зйомок комедійного серіалу. Так, Дженніфер Еністон назвала свого колишнього чоловіка Бреда Пітта та публічно зробила йому комплімент.

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Містер Пітт був чудовим, він був фантастичним,

– лаконічно висловилася Еністон.

Голівудський актор Бред Пітт з'являвся у восьмому сезоні "Друзів". Він зіграв шкільного товариша Росса – Вілла. Разом друзі заснували клуб "Я ненавиджу Рейчел Грін". Роль Пітта була досить іронічною, адже на момент зйомок він був одружений з Дженніфер Еністон, з якої глузував у кадрі.

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Лаконічний комплімент зірки на адресу ексчоловіка викликав резонанс у мережі. Одні користувачі впевнені, що Еністон згадала про Пітта для годиться, інші ж переконані, що вона досі небайдужа до колишнього.