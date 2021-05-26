Накануне выхода специального эпизода "Друзья: Воссоединение", премьера которого состоится уже 27 мая, актрисы вспомнили знаменитостей, которые приобщались к съемкам комедийного сериала. Так, Дженнифер Энистон назвала своего бывшего мужа Брэда Питта и публично сделала ему комплимент.

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Мистер Питт был замечательным, он был фантастическим,

– лаконично высказалась Энистон.

Голливудский актер Брэд Питт появлялся в восьмом сезоне "Друзей". Он сыграл школьного товарища Росса – Вилла. Вместе друзья основали клуб "Я ненавижу Рэйчел Грин". Роль Питта была достаточно ироничной, ведь на момент съемок он был женат на Дженнифер Энистон, с которой смеялся в кадре.

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Лаконичный комплимент звезды в адрес экс-супруга вызвал резонанс в сети. Одни пользователи уверены, что Энистон вспомнила о Питте для вида, другие же убеждены, что она до сих пор неравнодушна к бывшему.