Нове інтерв'ю видання Allure вийшло дуже відвертим – і не лише через провокативну фотосесію, а й заяви, які вона залишила про своє особисте життя. У статті "Дженніфер Еністон нічого не приховує" кіноакторка розповіла про спроби завагітніти, плітки, лікування безпліддя і розвалені шлюби.

Читайте також Меган Маркл поділилась, чи допомагає їй з дітьми принц Гаррі

За її словами, у межах 30 – 40 років вона намагалась завагітніти, проте все проходило безрезультатно.

У період приблизно 30 – 40 років я пройшла через справді важке лайно, та якби не воно, я б ніколи не стала тою, ким мені судилося бути. Ось чому я так вдячна за всі ці речі… Я намагалася завагітніти. Це був складний шлях для мене – дорога до народження дитини,

– шокувала публіку зірка.

53-річна Дженніфер додала, що їй було справді важко, адже вона проходила ЕКЗ, пила китайські чаї та віддавала усі сили на шанс завагітніти.

"І я б віддала все, якби хтось сказав мені: "Заморозь свої яйцеклітини. Зроби собі послугу", – каже Еністон. Зараз вона припинила спроби завагітніти: "Корабель відплив. Я ні про що не шкодую. Зараз я справді відчуваю полегшення, тому що більше не питаю себе: "А може? Може, вийде. Може, вдасться". Тепер мені більше не треба про це думати".

Зокрема вона наголосила на спекуляціях та домислах, які супроводжували її у пресі останні 20 років. Її називали егоїсткою, тому що вона не народжувала дітей, хоча не знали, що та мала велике бажання.

Я просто дбала про свою кар'єру. Не дай Боже жінці бути успішною і не народити дитину! І причина, чому мій чоловік покинув мене, чому ми розлучилися і розірвали наш шлюб, буцімто полягала в тому, що я не хотіла народжувати йому дитину. А це була абсолютна брехня!

– випалила Дженніфер.

Нагадаємо, що у 2016 році, коли ще була одружена з Джастіном Теру, вона написала розлогу статтю про одержимість ЗМІ її вагітністю та ставлення до жінок загалом у виданні The Huffington Post. Після шлюбу з чоловіком, який протривав 2 роки, у неї залишились улюблені собаки. Також жінка була одружена з Бредом Піттом у 2000 – 2005, поки той не кинув її через Анджеліну Джолі.