Була опорою: Дженніфер Еністон підтримала самотнього Джейсона Судейкіса

Американська акторка Дженніфер Еністон підтримала Джейсона Судейкіса, який розійшовся з Олівією Уайльд. Друзі часто листуються та розмовляють.

Джерело: The Mirror

Американський актор Джейсон Судейкіс приблизно рік тому розійшовся з Олівією Уайльд після 8 років стосунків. Режисерка натомість закрутила роман зі співаком Гаррі Стайлзом. Підтримкою Джейсона Судейкіса у важкий час стала Дженніфер Еністон.

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Дженніфер Еністон підтримала Джейсона Судейкіса

Після того, як стало відомо про роман Олівії Уайльд та Гаррі Стайзла, Джейсон Судейкіс почувався не дуже добре, адже він був закоханий у дружину та досі обожнює Олівію. А зараз є цілковито спустошеним.

Але актора підтримала його колега Дженніфер Еністон, яка грала з Судейкісом у комедійному фільмі "Ми – Міллери". 51-річна зірка тепер часто спілкується з Джейсоном та дає поради, як впоратися зі самотністю.

Вона була для нього справжньою опорою протягом усього цього жаху. Вони розмовляють і листуються щодня,

– пише видання.

Дженніфер Еністон ділиться своїми способами, як пережити важкі часи. Вона запрошувала його на Zoom-вечірки, підбадьорювала, заохочувала займатися медитацією та йогою.

Видання зазначає, що Еністон так допомагає другу тому, що вона сама пережила публічний розрив у 2005 році з Бредом Пітом, який був для неї нелегким. Але джерела додають, що Дженніфер вважає Джейсона "хорошим хлопцем, який заслуговує кращого". Тому можливо, що спілкування акторів призведе до нового роману у Голлівуді.

Це як раз той тип хлопця, який би їй сподобався. Вони ідеально підходять один одному, і зараз Джен готова до нових стосунків,

– вважають знайомі акторів.

Нагадаємо, ексдружина Судейкіса Олівія Уайльд нещодавно закрутила роман зі співаком Гаррі Стайлзом. Їхні стосунки розвиваються доволі швидко. Детальніше можна прочитати тут.