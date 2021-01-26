Американская актриса Дженнифер Энистон поддержала Джейсона Судейкиса, который разошелся с Оливией Уайлд. Друзья часто переписываются и разговаривают.

Источник: The Mirror

Американский актер Джейсон Судейкис примерно год назад разошелся с Оливией Уайлд после 8 лет отношений. Режиссер зато закрутила роман с певцом Гарри Стайлсом. Поддержкой Джейсона Судейкиса в трудное время стала Дженнифер Энистон.

К теме Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози официально развелись

Дженнифер Энистон поддержала Джейсона Судейкиса

После того, как стало известно о романе Оливии Уайлд и Гарри Стайлса, Джейсон Судейкис чувствовал себя не очень хорошо, ведь он был влюблен в женщину и до сих пор обожает Оливию. А сейчас является полностью опустошенным.

Но актера поддержала его коллега Дженнифер Энистон, которая играла с Судейкисом в комедийном фильме "Мы – Миллеры". 51-летняя звезда теперь часто общается с Джейсоном и дает советы, как справиться с одиночеством.

Она была для него настоящей опорой на протяжении всего этого ужаса. Они разговаривают и переписываются каждый день,

– пишет издание.

Дженнифер Энистон делится своими способами, как пережить трудные времена. Она приглашала его на Zoom-вечеринки, подбадривала, поощряла заниматься медитацией и йогой.

Издание отмечает, что Энистон так помогает другу потому, что она сама пережила публичный разрыв в 2005 году с Брэдом Питом, который был для нее нелегким. Но источники добавляют, что Дженнифер считает Джейсона "хорошим парнем, который заслуживает лучшего". Поэтому возможно, что общение актеров приведет к новому роману в Голливуде.

Это как раз тот тип парня, который бы ей понравился. Они идеально подходят друг другу, и сейчас Джен готова к новым отношениям,

– считают знакомые актеров.

Напомним, экс-жена Судейкиса Оливия Уайлд недавно закрутила роман с певцом Гарри Стайлсом. Их отношения развиваются довольно быстро. Подробнее можно прочитать здесь.