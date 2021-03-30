Канадський попвиконавець Джастін Бібер відзначився новою музичною новинкою, в честь якої зробив татуювання у формі персика. Втім, мама артиста і його дружина Гейлі були проти такої витівки артиста.

Нове татуювання Бібер зробив на шиї минулими вихідними. На знімках, які він оприлюднив в мережі, можна побачити тату-майстра і самого артиста, якому роблять малюнок на шиї. Фанати підозрюють, що він обрав "персик" через однойменну назву пісні Peaches з нового альбому Justice.

Цікаво Гейлі Бібер зізналась, чому наважилась в юному віці вийти заміж за Джастіна



Нове тату у формі персика в Джастіна Бібера / Фото з інстаграму Бібера

Критика мами Бібера

Однією з перших, хто прокоментувала тату хлопця, стала його мама Патріція Лінн. Вона написала коментар під фото, яке вподобали кілька тисяч користувачів.

"Тобі все ще мало?" – написала жінка і залишила смайлик, який "плаче".



Мама розкритикувала вчинок Джастіна Бібера / Скриншот з інстаграму Бібера

Зокрема, проти нових татуювань, особливо на шиї, минулої осені виступила дружина молодого виконавця Гейлі Бібер. В одному з інтерв'ю вона розповідала, що заборонила Джастіну робити татуювання на шиї. Але, схоже, він її не послухав. До виходу нового альбому візажисти Гейлі також зробили їй красивий денний макіяж, символічно, у персикових тонах.

Варто додати, що згідно з інформацією фанового сайту Джастіна Бібера, на його тілі є 69 (тепер вже 70) татуювань. Правда це чи ні, але це не може не вражати. Як будь-яка творча особистість, усіх їх він присвячує знаковим подіям в житті.