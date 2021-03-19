Знаменита американська модель Гейлі Бібер вийшла заміж за канадського співака Джастіна Бібера, коли парі було по 21 і 24 роки. Таємне весілля стало шоком для фанів, однак модель вважає, що вона мала достатньо досвіду.

Джастін та Гейлі Бібери зіграли таємне весілля близько вересня 2018 року. Тоді світовим зіркам було по 21 та 24 роки відповідно. Незважаючи на доволі юний вік, пара не боялась об'єднати свої життя.

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Гейлі Бібер про ранній шлюб

Американська модель розповіла, що коли вони почали зустрічатися, то вже знали, чого хочуть. Гейлі Бібер переконана, що в неї зі співаком було достатньо досвіду, щоб одружуватися.

Ми багато чого побачили для свого віку. Ми обидва прожили досить життя, щоб знати, чого хочемо,

– зізналась модель.

Втім, зірка поділилась, що таке рішення закоханих мало й негативні наслідки. Зокрема, в бік Гейлі Бібер полилась величезна кількість критики та хейту. Багато хто звинувачував знаменитість в тому, що вона виходить заміж задля грошей та популярності.

Стосунки у подружжя зараз на висоті. Однак вони відвідують сімейного психотерапевта, щоб підтримувати розвиток почуттів. "Я дійсно так його люблю. Я бачу з ним вічність", – зворушливо поділилась Гейлі Бібер.

Стосунки Джастіна та Гейлі Біберів.