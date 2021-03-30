Канадский поп-исполнитель Джастин Бибер отметился новой музыкальной новинкой, в честь которой сделал татуировку в форме персика. Впрочем, мама артиста и его жена Хейли были против такой выходки артиста.

Новую татуировку Бибер сделал на шее в минувшие выходные. На снимках, которые он обнародовал в сети, можно увидеть тату-мастера и самого артиста, которому делают рисунок на шее. Фанаты подозревают, что он выбрал "персик" из-за одноименного названия песни Peaches из нового альбома Justice.

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Новое тату в форме персика у Джастина Бибера / Фото из инстаграма Бибера

Критика мамы Бибера

Одной из первых, кто прокомментировал тату парня, стала его мама Патриция Линн. Она написала комментарий под фото, которое полюбили несколько тысяч пользователей.

"Тебе все еще мало?" – написала женщина и оставила смайлик, который "плачет".

Мама раскритиковала поступок Джастина Бибера / Скриншот из инстаграма Бибера

В частности, против новых татуировок, особенно на шее, прошлой осенью выступила жена молодого исполнителя Хейли Бибер. В одном из интервью она рассказывала, что запретила Джастину делать татуировки на шее. Но, похоже, он ее не послушал. К выходу нового альбома визажисты Хейли также сделали ей красивый дневной макияж, символично, в персиковых тонах.

Стоит добавить, что согласно информации фанового сайта Джастина Бибера, на его теле есть 69 (теперь уже 70) татуировок. Правда это или нет, но это не может не впечатлять. Как любая творческая личность, всех их он посвящает знаковым событиям в жизни.