Не було довіри, – Джастін Бібер розповів про тяжкий перший рік шлюбу з Гейлі

Знамените подружжя співака Джастіна Бібера та моделі Гейлі Бібер вважається одним зі зразковим в американському шоу-бізнесі. Однак, як і в будь-якої пари, у зірок виникли проблеми. Вони не довіряли один одному на початку подружнього життя.

Успішний канадський співак Джастін Бібер став зіркою чергового номеру GQ. В інтерв'ю американському виданню чоловік розповів про подружнє життя з Гейлі Бібер, відомою моделлю.

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Джастін Бібер про проблеми в шлюбі

Музикант одружився з Гейлі Болдвін через 3 місяці після того, як розійшовся з Селеною Гомес. До того ж шлюб став досить раннім для моделі. Джастін Бібер зізнався, що перший рік життя з Гейлі став для них обох неабияким випробовуванням.

"Перший рік шлюбу був для нас дійсно важким, тому що у нас було багато психологічних травм. Між нами просто не було довіри. Це коли ти дуже не хочеш у всьому зізнатися людині, з якою знаходишся поруч, тому що боїшся його реакції, при цьому побоюєшся відлякати партнера, розповівши йому про цей свій страх", – розповів артист.

Джастін Бібер додав, що одразу зрозумів, що створення сім'ї, одруження, виховання дітей – це його призначення. Однак він підкреслив, що Гейлі поки що не готова вагітніти та народжувати. Та коли настане вдалий час, подружжя обов'язково стане батьками. Знаменитість зауважив, що у стосунках з моделлю в його житті з'явилась довгоочікувана стабільність.

Ми просто будуємо пару, сім'ю, створюємо наші власні спогади. І це прекрасно, що у нас є те, чого ми з нетерпінням чекаємо. Раніше у мене не було ніяких очікувань від життя. У мене не було другої половинки, мені не було кого любити й нікому вилити душу,

– зізнався Бібер.

Зазначимо, що раніше про шлюб з Джастіном Бібером розповідала Гейлі. Вона погодилась, що вийшла заміж за співака у доволі юному віці й досить рано. Але, на думку моделі, вони обоє мали певний досвід, тому не боялись об'єднувати життя.