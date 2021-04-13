Знаменитые супруги певец Джастин Бибер и модель Хейли Бибер считаются одними из образцовых в американском шоу-бизнесе. Однако, как и в любой пары, у звезд возникли проблемы. Они не доверяли друг другу в начале супружеской жизни.

Успешный канадский певец Джастин Бибер стал звездой очередного номера GQ. В интервью американскому изданию мужчина рассказал о супружеской жизни с Хейли Бибер, известной моделью.

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Джастин Бибер о проблемах в браке

Музыкант женился на Хейли Болдуин через 3 месяца после того, как расстался с Селеной Гомес. К тому же брак стал довольно ранним для модели. Джастин Бибер признался, что первый год жизни с Хейли стал для них обоих большим испытанием.

"Первый год брака был для нас действительно тяжелым, потому что у нас было много психологических травм. Между нами просто не было доверия. Это когда ты очень не хочешь во всем признаться человеку, с которым находишься рядом, потому что боишься его реакции, при этом опасаешься отпугнуть партнера, рассказав ему об этом своем страхе", – рассказал артист.

Джастин Бибер добавил, что сразу понял, что создание семьи, брак, воспитание детей – это его назначение. Однако он подчеркнул, что Хейли пока не готова беременеть и рожать. И когда наступит подходящее время, супруги обязательно станут родителями. Знаменитость заметил, что в отношениях с моделью в его жизни появилась долгожданная стабильность.

Мы просто строим пару, семью, создаем наши собственные воспоминания. И это прекрасно, что у нас есть то, чего мы с нетерпением ждем. Раньше у меня не было никаких ожиданий от жизни. У меня не было второй половинки, мне некого было любить и некому излить душу,

– признался Бибер.

Отметим, что ранее о браке с Джастином Бибером рассказывала Хейли. Она согласилась, что вышла замуж за певца в довольно юном возрасте и довольно рано. Но, по мнению модели, они оба имели определенный опыт, поэтому не боялись объединять жизни.