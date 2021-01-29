Джастін Бібер випустив любовну баладу Anyone, присвячену Гейлі Болдвін: відео

Канадський виконавець Джастін Бібер не перестає дивувати фанатів і свою дружину Гейлі. Чоловік випустив нову композицію Anyone та кліп на неї, взявши відеоролики з домашнього архіву.

Джерело: 24 канал

На кадрах з відеокліпу здебільшого фігурує Гейлі Бібер: вона та її коханий подорожують, проводять час в будинку та разом працюють.

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Джастін Бібер присвятив кліп дружині

У новій композиції-баладі виконавець стверджує, що незважаючи на те, що їх чекає у майбутньому, він завжди кохатиме Гейлі.

Ти єдина, кого я коли-небудь буду любити. Тільки тебе, я повинен сказати тобі. І якщо це не ти, то тоді і ніхто інший. Озираючись назад, я розумію, що ти – єдина світла пляма в моєму житті,

– йдеться у пісні Бібера.

Відео поєднує у себе змонтовані ролики пари у чорно-білих тонах, що нагадує естетику минулого століття.

Джастін Бібер – Anyone: дивитись відео онлайн

Що відомо про стосунки Джастіна Бібера і Гейлі Болдвін?

Про роман закоханих стало відомо ще у 2015 році. Тоді стосунки зірок тривали всього кілька місяців, після чого норовливий співак почав зустрічатись з Селеною Гомес. Несподівано Джастін Бібер вирішив припинити роман з артисткою та повернутись до Гейлі. Після розриву він підтримував Селену і щиро переживав через її госпіталізацію з нервовим зривом. Після офіційних заручин Джастіна Бібера та Хейлі Болдуін артист придбав маєток в Канаді, а згодом пара одружилась.