Джастін Бібер показав інтимне фото з дружиною у ліжку: ніжний кадр

Канадський співак Джастін Бібер поділився теплим фото з дружиною та домашнім улюбленцем. Він показав, як проводить ранок з Гейлі.

Відомий канадський співак Джастін Бібер опублікував на особистій сторінці нове фото. Цього разу це був кадр з повсякденного життя, що підкорив мережу.

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Джастін Бібер показав фото з дружиною

Виконавець опублікував світлину, де він з Гейлі лежить на ліжку. Схоже, пара тільки прокинулась, і вирішила сфотографуватись ще сонними. Між співаком та моделлю лежала їхня собака.

Доброго ранку від родини Біберів,

– підписав фото артист.



Джастін і Гейлі Бібери / Фото з інстаграму Джастіна Бібера

У коментарях шанувальники сиплять компліментами та бажають парі доброго ранку. Без похвали не залишився і пухнастий друг:

"Доброго ранку, красиві люди";

"Моя улюблена сім'я";

"Це фото таке красиве";

"Доброго ранку, любі";

"Доброго ранку, друзі, ви такі милі";

"Так гарно".

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