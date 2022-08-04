Джастін Бібер показав інтимне фото з дружиною у ліжку: ніжний кадр
Джерело:інстаграм Джастіна Бібера
Канадський співак Джастін Бібер поділився теплим фото з дружиною та домашнім улюбленцем. Він показав, як проводить ранок з Гейлі.
Відомий канадський співак Джастін Бібер опублікував на особистій сторінці нове фото. Цього разу це був кадр з повсякденного життя, що підкорив мережу.
Читайте також Рок-легенда Оззі Осборн випустить платівку в кольорах українського прапора: якою вона буде
Джастін Бібер показав фото з дружиною
Виконавець опублікував світлину, де він з Гейлі лежить на ліжку. Схоже, пара тільки прокинулась, і вирішила сфотографуватись ще сонними. Між співаком та моделлю лежала їхня собака.
Доброго ранку від родини Біберів,
– підписав фото артист.
Джастін і Гейлі Бібери / Фото з інстаграму Джастіна Бібера
У коментарях шанувальники сиплять компліментами та бажають парі доброго ранку. Без похвали не залишився і пухнастий друг:
- "Доброго ранку, красиві люди";
- "Моя улюблена сім'я";
- "Це фото таке красиве";
- "Доброго ранку, любі";
- "Доброго ранку, друзі, ви такі милі";
- "Так гарно".
Джастін Бібер вийшов на сцену після паралічу обличчя
- Близько двох місяців тому артист розповів, що хворіє на синдром Рамзі Ханта. Вірус вразив нерв у вусі й лицьові нерви, через що у нього паралізувало частину обличчя. Співак не міг моргати, усміхатися, тому скасував концерти.
- Але вже на початку серпня Джастін Бібер повернувся на сцену. Він виступив в Італії, продовживши світове турне Justice.