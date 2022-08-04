Известный канадский певец Джастин Бибер опубликовал на личной странице новое фото. На этот раз это был кадр из повседневной жизни, покоривший сеть.

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Джастин Бибер показал фото с женой

Исполнитель опубликовал фотографию, где он с Гейли лежит на кровати. Похоже, пара только проснулась и решила сфотографироваться еще сонными. Между певцом и моделью лежала собака.

Доброе утро от семьи Биберов,

– подписал фото артист.



Джастин и Гейли Биберы / Фото из инстаграма Джастина Бибера

В комментариях поклонники сыпят комплиментами и желают паре доброе утро. Без похвалы не остался и пушистый друг:

"Доброе утро, красивые люди";

"Моя любимая семья";

"Это фото такое красивое";

"Доброе утро, дорогие";

"Доброе утро, друзья, вы такие милые";

"Так красиво".

Джастин Бибер вышел на сцену после паралича лица