Известный канадский певец Джастин Бибер опубликовал на личной странице новое фото. На этот раз это был кадр из повседневной жизни, покоривший сеть.
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Джастин Бибер показал фото с женой
Исполнитель опубликовал фотографию, где он с Гейли лежит на кровати. Похоже, пара только проснулась и решила сфотографироваться еще сонными. Между певцом и моделью лежала собака.
Доброе утро от семьи Биберов,
– подписал фото артист.
Джастин и Гейли Биберы / Фото из инстаграма Джастина Бибера
В комментариях поклонники сыпят комплиментами и желают паре доброе утро. Без похвалы не остался и пушистый друг:
- "Доброе утро, красивые люди";
- "Моя любимая семья";
- "Это фото такое красивое";
- "Доброе утро, дорогие";
- "Доброе утро, друзья, вы такие милые";
- "Так красиво".
Джастин Бибер вышел на сцену после паралича лица
- Около двух месяцев назад артист рассказал, что болеет синдромом Рамзи Ханта. Вирус поразил нерв в ухе и лицевые нервы, из-за чего у него парализовало часть лица. Певец не мог моргать, улыбаться, потому отменил концерты.
- Но уже в начале августа Джастин Бибер вернулся на сцену. Он выступил в Италии, продолжив мировое турне Justice.