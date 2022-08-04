Відомий канадський співак Джастін Бібер опублікував на особистій сторінці нове фото. Цього разу це був кадр з повсякденного життя, що підкорив мережу.

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Джастін Бібер показав фото з дружиною

Виконавець опублікував світлину, де він з Гейлі лежить на ліжку. Схоже, пара тільки прокинулась, і вирішила сфотографуватись ще сонними. Між співаком та моделлю лежала їхня собака.

Доброго ранку від родини Біберів,
– підписав фото артист.


Джастін і Гейлі Бібери / Фото з інстаграму Джастіна Бібера

У коментарях шанувальники сиплять компліментами та бажають парі доброго ранку. Без похвали не залишився і пухнастий друг:

  • "Доброго ранку, красиві люди";
  • "Моя улюблена сім'я";
  • "Це фото таке красиве";
  • "Доброго ранку, любі";
  • "Доброго ранку, друзі, ви такі милі";
  • "Так гарно".

Джастін Бібер вийшов на сцену після паралічу обличчя

  • Близько двох місяців тому артист розповів, що хворіє на синдром Рамзі Ханта. Вірус вразив нерв у вусі й лицьові нерви, через що у нього паралізувало частину обличчя. Співак не міг моргати, усміхатися, тому скасував концерти.
  • Але вже на початку серпня Джастін Бібер повернувся на сцену. Він виступив в Італії, продовживши світове турне Justice.