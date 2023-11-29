Після оголошення в розшук: Джамалу заочно заарештували в Росії

Українську співачку кримськотатарського походження Джамалу заочно заарештував московський суд.

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал. Відомо, що у квітні минулого року Джамалі заборонили в'їзд до Росії на 50 років.

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Джамалу заочно заарештував суд у Москві

Окрім арешту, Росія також оголосила українську співачку кримськотатарського походження в міжнародний розшук.

Щодо Джамаладінової заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Кримінальну справу буде направлено до Басманного районного суду Москви для розгляду по суті за відсутності обвинуваченої, яка перебуває в міжнародному розшуку,

– написано в повідомленні московської прокуратури.

Слідство країни-агресорки повідомляє, що причиною арешту стало те, що у квітні 2022 року Джамала поширила у своїх соцмережах допис, який начебто містить "неправдиву інформацію про дії російської армії під час проведення "спеціальної військової операції"".

4 квітня 2022 року Джамаладінова, перебуваючи за межами Російської Федерації, керуючись мотивами національної ненависті та ненависті щодо соціальної групи "військовослужбовці Збройних Сил Російської Федерації", опублікувала на своїй публічній сторінці запис, що містить свідомо неправдиву інформацію про дії ЗС РФ у ході проведення операції,

– йдеться у пропагандистських ЗМІ.

Що цьому передувало