Вона здивована й вважає таке рішення Міністерства внутрішніх справ Росії абсурдним. До того ж відомо, що у квітні минулого року виконавці заборонили в'їзд до країни-агресорки на 50 років.
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Джамала відреагувала на новину про те, що її оголосили в розшук
Співачка в інстаграм-сторіс поділилася світлиною з Сіднею, де зараз перебуває. До фото вона додала заголовок ЗМІ, де зазначено про те, що її оголосили в розшук в країні-терористці. Ці світлини супроводжувалися емоджі, де людина закриває обличчя рукою, що пояснює ставлення знаменитості до дій російської влади.
Джамала відреагувала на те, що її оголосили в розшук / Скриншот з інстаграм-сторіс
Джамалу оголосили в розшук в Росії
- Її подали в розшук за кримінальною статтею. Співачку звинуватили в поширенні неправдивої інформації про російську армію.
- Цікаво, що відбулося це ще у жовтні.
- До того ж стало відомо, що у листопаді Джамала була заочно заарештована російським судом.