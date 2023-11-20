Росія оголосила Джамалу в розшук: у чому її звинувачують

20 листопада 2023, 10:15
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Українську співачку з кримськотатарським корінням Джамалу оголосило в розшук Міністерство внутрішніх справ Росії.

Про це повідомила низка російських ЗМІ, передає 24 Канал. Відомо, що у квітні минулого року Джамалі заборонили в'їзд до Росії на 50 років.

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Джамалу оголосили в розшук у Росії

Джамалу (справжнє ім'я – Сусана Джамаладінова) подали в розшук ще у жовтні за кримінальною статтею. 

Повідомляється, що країна-агресорка звинувачує співачку у "поширенні фейків про російську армію". Відомо, що у листопаді Джамалу заочно заарештував російський суд.

Деякі телеграм-канали пишуть, що проти співачки порушили кримінальну справу через її допис про звірства загарбників у Бучі, який вона поширила у квітні 2022 року.


Скриншот подачі в розшук 

Раніше в розшук оголосили Єфросиніну

  • Зазначимо, що у вересні російський суд заочно засудив українську телеведучу Машу Єфросиніну до 7 років позбавлення волі. Там заявили, що вона начебто поширює фейки про російську армію. До того ж ведуча перебуває в розшуку в країні-агресорці та у списку "екстремістів". Саме зірку це рішення повеселило. 
  • Ще у квітні 2023 року московський суд порушив кримінальну справу проти Маші Єфросиніної через начебто "воєнні фейки". Для цього ворог використав дописи ведучої в інстаграмі.
  • Тоді у суді вирішили заочно заарештувати Маршу. Єфросиніна ж у відповідь з цього поглузувала і сказала, що такі залякування можуть лише "здригнути нову ж*пу Кіркорова".
  • До цього ведучу оголошували "терористкою" та подавали в розшук, її ім'я можна було побачити у базі МВС Росії. Однак, на це звання Марія відреагувала з гордістю та гумором.

Автор: Вікторія Козар