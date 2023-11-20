Росія оголосила Джамалу в розшук: у чому її звинувачують

Українську співачку з кримськотатарським корінням Джамалу оголосило в розшук Міністерство внутрішніх справ Росії.

Про це повідомила низка російських ЗМІ, передає 24 Канал. Відомо, що у квітні минулого року Джамалі заборонили в'їзд до Росії на 50 років.

Ого Росіяни використали фото української співачки для пропаганди в окупації: чому артистка зраділа

Джамалу оголосили в розшук у Росії

Джамалу (справжнє ім'я – Сусана Джамаладінова) подали в розшук ще у жовтні за кримінальною статтею.

Повідомляється, що країна-агресорка звинувачує співачку у "поширенні фейків про російську армію". Відомо, що у листопаді Джамалу заочно заарештував російський суд.

Деякі телеграм-канали пишуть, що проти співачки порушили кримінальну справу через її допис про звірства загарбників у Бучі, який вона поширила у квітні 2022 року.



Скриншот подачі в розшук

Раніше в розшук оголосили Єфросиніну