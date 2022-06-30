Джамала зустрілася з українськими дітьми в Анталії: зворушливі фото

Співачка Джамала постійно підтримує українців за кордоном. Артистка виступає на благодійних концертах в різних країнах світу, а також зустрічається з тими, хто втік від війни. В Анталії Джамала мала зустріч з вихованцями українських інтернатів та дитячих будинків.

Джамала, як і багато інших батьків, на час війни вивезла дітей за кордон. Однак артистка постійно допомагає Україні. Рідко бачиться з синами, адже майже щодня має благодійні концерти у різних країнах.

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Джамала зустрілася з дітьми з України в Анталії

В Анталії зірка зустрілася з дітьми, для яких після цього збирала кошти на благодійному концерті. У цьому турецькому місті зараз перебувають 1600 вихованців інтернатів і дитячих будинків, яких вивезли, щоб врятувати від війни.