Джамала, как и многие другие родители, на время войны вывезла детей за границу. Однако артистка постоянно помогает Украине. Редко видится с сыновьями, ведь почти каждый день имеет благотворительные концерты в разных странах.
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Джамала встретилась с детьми из Украины в Анталии
В Анталии звезда встретилась с детьми, для которых после этого собирала деньги на благотворительном концерте. В этом турецком городе сейчас находятся 1600 воспитанников интернатов и детских домов, вывезенных, чтобы спасти от войны.
Честно, эмоционально – это была непростая встреча. Невероятно больно от того, что они уже видели войну и вынуждены спасаться в другой стране. Но здесь делают все, чтобы помочь им почувствовать себя дома,
– написала Джамала.
Во временном убежище дети рисуют, занимаются с педагогами, играют. Очень ценно то, что о них заботятся. Джамала поблагодарила всех, с кем познакомилась в этот прекрасный день, тех, кто занимается детьми из Украины.
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Образ Джамалы
На трогательную встречу исполнительница приехала в джинсах и белой кофте с патриотическим принтом – сине-желтым сердцем и цветком. Волосы она уложила ровно, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах. Уши Джамалы украшали большие серьги-кольца с желтыми трезубцами.