Джамала, як і багато інших батьків, на час війни вивезла дітей за кордон. Однак артистка постійно допомагає Україні. Рідко бачиться з синами, адже майже щодня має благодійні концерти у різних країнах.
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Джамала зустрілася з дітьми з України в Анталії
В Анталії зірка зустрілася з дітьми, для яких після цього збирала кошти на благодійному концерті. У цьому турецькому місті зараз перебувають 1600 вихованців інтернатів і дитячих будинків, яких вивезли, щоб врятувати від війни.
Чесно, емоційно – це була непроста зустріч. Невимовно боляче від того, що вони вже бачили війну й вимушені рятуватися в іншій країні. Але тут роблять все, щоб допомогти їм відчути себе вдома,
– написала Джамала.
У тимчасовому прихистку діти малюють, займаються з педагогами, грають. Дуже цінно те, що про них піклуються. Джамала подякувала всім, з ким познайомилася цього чудового дня, тим, хто опікується дітьми з України.
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Образ Джамали
На зворушливу зустріч виконавиця приїхала в джинсах і білій кофті з патріотичним принтом – синьо-жовтим серцем і квіткою. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках і коричневою помадою на губах. Вуха Джамали прикрашали великі сережки-кільця з жовтими тризубами.