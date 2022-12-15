Охорона злякалася: Джамала розповіла, як Байден говорив їй "на вушко" в Білому домі

Джамала повернулася зі США, де представляла Україну на культурних івентах і в Білому домі. У Вашингтоні вона мала честь поспілкуватися з Джо Байденом. Він, почувши, що вона з Криму, відреагував несподівано.

Після візиту у США на запрошення премії Kennedy Center Honors Джамала в ефірі телемарафону поділилася всіма деталями. Вона зізналася, що президент Джозеф Байден приділив їй особливу увагу на прийомі в Білому домі та сказав дещо вкрай особисте.

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Джамала прокоментувала зустріч та обійми з Байденом

Зірка каже, що підійшла до Джо Байдена, аби подякувати, адже, на її думку, він той світовий лідер, який відчуває Україну, наш біль і знає всі наші потреби. Вона не захотіла розповідати, що саме сказав президент про війну з Росією, але після його заяви "на вушко" не сумнівається, що перемога обов'язково буде.

Ба більше, їхнє спілкування та обійми були такими дружніми, що охорона Байденів занервувала.

Після нашої розмови у мене виникло абсолютне розуміння, що ми переможемо. Я не можу вам сказати всіх речей, але точно була надія. Так, це мені Байден сказав. Особисто сказав, на вушко. Після того, як він почув, що я з Криму, він сказав… Він обійняв мене так міцно, що аж охорона підійшла, злякалася,

– поділилася Джамала.

Джамала з Джо Байденом, першою леді США і чоловіком / Фото з інстаграму

Крім того, на церемонії нагородження 45th Annual Kennedy Center Honors Джамала мала 30 секунд, щоб розповісти держсекретарю США Ентоні Блінкену про потреби України. Вона "нахлобучила все" – про системи ППО, захист, генератори, а ввечері він написав про це у твіттері. Тож співачка зробила висновок, що Америка її почула.

"Я мала можливість поговорити, звичайно, і про Україну. Напередодні я зустрічалася з нашим президентом Володимиром Зеленським. І, як би це дивно не звучало, але для мене важливо було запитати, що ще можна сказати, додати", – прокоментувала Джа.

Джамала з Ентоні Блінкеном / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, напередодні вона зустрічалася з Зеленським в Офісі Президента на Банковій. Він наголошував їй, що ми дуже потребуємо допомоги США, без них буде дуже складно. Тож Джамала доклала максимум зусиль, щоб достукатися до американців.