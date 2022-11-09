Джамала чесно зізналася, чи хотіла в журі Нацвідбору Євробачення-2023
Джерело:"Сніданок з 1+1"
Співачка Джамала, яка принесла Україні перемогу на Євробаченні-2016, вже вшосте судитиме Національний відбір. Вона чесно зізналася, що не сподівалася виграти в народному голосуванні, але нібито рада, що українці обрали саме її.
Днями Суспільне оголосило, що в журі Нацвідбору на Євробачення-2023 будуть Тарас Тополя, Юлія Саніна та Джамала. Вона єдина з трійки вже обирала конкурсанта від України, але все одно відчуває велику відповідальність. Як з'ясувалося, з перемогою її привітав музичний продюсер відбору Дмитро Шуров, тоді як сама артистка радше здивувалася, ніж зраділа.
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Чи хотіла Джамала в журі Нацвідбору Євробачення-2023
Для мене це велика відповідальність. Я й сама не знала, мені розказали з соцмереж, що я вже шостий раз буду сидіти в журі. Я не очікувала, що це буде аж так довго. І не планувала, якщо чесно,
– прокоментувала Джамала.
Вона вже зідзвонювалася з фронтвумен The Hardkiss Юлією Саніною, щоб, мабуть, обговорити план дій на Нацвідбір Євробачення-2023, тоді як з лідером "Антитіл" ще не зв'язувалася.
"Ми з Юлею вже поговорили, з Тополею – ще ні", – додала Джамала.
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- Нагадаємо, Тарас Тополя вже поділився, що обирати представника України на Євробачення-2023 – це для ного велика відповідальність. Він досконало вивчатиме творчий матеріал, біографію, заяви та життєву позицію кожного фіналіста. Це попри те, що музиканта поставили перед фактом, що він серед претендентів на журі національного конкурсу.