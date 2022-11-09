Джамала чесно зізналася, чи хотіла в журі Нацвідбору Євробачення-2023

Співачка Джамала, яка принесла Україні перемогу на Євробаченні-2016, вже вшосте судитиме Національний відбір. Вона чесно зізналася, що не сподівалася виграти в народному голосуванні, але нібито рада, що українці обрали саме її.

Днями Суспільне оголосило, що в журі Нацвідбору на Євробачення-2023 будуть Тарас Тополя, Юлія Саніна та Джамала. Вона єдина з трійки вже обирала конкурсанта від України, але все одно відчуває велику відповідальність. Як з'ясувалося, з перемогою її привітав музичний продюсер відбору Дмитро Шуров, тоді як сама артистка радше здивувалася, ніж зраділа.

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Чи хотіла Джамала в журі Нацвідбору Євробачення-2023

Для мене це велика відповідальність. Я й сама не знала, мені розказали з соцмереж, що я вже шостий раз буду сидіти в журі. Я не очікувала, що це буде аж так довго. І не планувала, якщо чесно,

– прокоментувала Джамала.

Вона вже зідзвонювалася з фронтвумен The Hardkiss Юлією Саніною, щоб, мабуть, обговорити план дій на Нацвідбір Євробачення-2023, тоді як з лідером "Антитіл" ще не зв'язувалася.

"Ми з Юлею вже поговорили, з Тополею – ще ні", – додала Джамала.

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