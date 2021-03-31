Популярна українська співачка Джамала не завжди є енергійна та з усмішкою на обличчі. Зірка зізналась, що негативні коментарі часто дуже засмучують, через що вона може навіть заплакати.

У теперішній час майже усі медійні персони є під впливом емоційних користувачів мережі. Відома українська артистка Джамала зізналась, як реагує на хейтерів, які часто пишуть їй різкі та неприємні коментарі.

Це цікаво Джамала представила кліп на пісню "Вірю в тебе", в якому показала синів і чоловіка

Джамала про реакцію на хейт

Насамперед співачка пояснила, чому не показує наймолодшого сина, 9-місячного Селім-Гірая. Знаменитість вважає, що до 1 року людина не захищена від злого ока, яке, на думку зірки, однозначно є в мережах. Навіть сама Джамала часто потерпає від негативу.

"Хейт і булінг у соціальних мережах просто не має меж. Пишуть: "А чого ти розжиріла?" або "Не встигла народити?" Після народження дитини мене дуже ображало і навіть до сліз чіпляло те, що порівнювали: "Ось, дивись, одна народила місяць тому і вже худа, а ти п'ять місяців тому і що, ти все жереш?" Мені було боляче", – зізналась Джамала.

Артистка поділилась, що іноді такі коментарі чи повідомлення доводили її до сліз. Однак вона намагається менш емоційно реагувати на прояви хейтерства на її особистих сторінках.

Дуже хочеться різко відповісти, та намагаюсь якось вирулити, а іноді просто видаляю. Чоловік каже, що я сама винна в цьому, адже не маю права реагувати на таке,

– розповіла Джамала.

Інтерв'ю з Джамалою: дивіться відео онлайн

Раніше Джамала розповідала, як на її кар'єрі позначилась участь в Євробаченні-2016. Тоді вона представила Україну і здобула перемогу. Відтоді її музичний розвиток набрав шалених обертів, що дуже позначилося на гонорарах. За одну пісню артистка могла заробити 50 тисяч євро.