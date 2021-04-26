Джамала проникливо заспівала у суперфіналі "Голосу країни": відео виступу

Популярна співачка Джамала повернулася на велику сцену з декретної відпустки. Вона виконала нову пісню "Вірю в тебе", вразивши глядачів і зіркових тренерів "Голосу країни".
У суперфіналі "Голосу країни", який відбувся 25 квітня, виступила запрошена гостя Джамала. Свого часу вона теж була зірковою тренеркою вокального проєкту.
До теми Переможець Голосу країни 11 сезон – Сергій Лазановський
Нещодавно артистка представила кліп на пісню "Вірю в тебе", в якому показала синів і чоловіка. Тепер вона емоційно заспівала ліричний трек наживо.
На сцені "Голосу країни" Джамала з'явилася у стильному білому костюмі – короткому атласному топі з об'ємними рукавами та штанах палаццо з високою талією. Фантастичний образ співачки завершили ефектний макіяж з блискучими тінями та нова зачіска.
Джамала – Вірю в тебе: дивіться відео з суперфіналу "Голосу країни"