Джамала замилувала мережу сімейними фото з батьками чоловіка

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала потішила шанувальників новою публікацією. Вона оприлюднила серію фото, де показала своїх синів та батьків чоловіка.

Джамала поділилася рідкісними кадрами, на яких позувала разом із батьками свого коханого. Усі члени сім'ї позують усміхненими, раді такій щирій та душевній зустрічі.

Дивіться також Джамала анонсувала вихід нового альбому відвертим фото

Сімейні фото Джамали

Виконавиця постала перед камерою разом із рідними у кав'ярні Takava Coffee-Buffet. Поруч із Джамалою на світлинах зображених її коханий разом із батьками. Також на камеру позував первістком артистки Емір-Рахман, а на руках вона тримала другого сина Селіма-Гірая. Джамала ще не наважується показати обличчя молодшого синочка, тому на деяких фото його прикривала рукою бабуся.

Для проведення часу із сім'єю виконавиця обрала стильний образ. Вона позувала у красивому коричневому кардигані з принтом, волосся вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках і помадою коричневого кольору на губах.

Публікацію артистка доповнила зворушливими словами з нової пісні "Вдячна": "Ти – мій єдиний дім. І хай цей світ втрачає логіку. Я будь-куди піду за дотиком твоїм".

Для перегляду фото гортайте праворуч

Фото Джамали з дітьми та чоловіком: