Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала порадовала поклонников новой публикацией. Она обнародовала серию фото, где показала своих сыновей и родителей мужа.

Джамала поделилась редкими кадрами, на которых позировала вместе с родителями своего возлюбленного. Все члены семьи позируют улыбающимися, радуясь такой искренней и душевной встрече.

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Семейные фото Джамалы

Исполнительница предстала перед камерой вместе с родными в кофейне Takava Coffee-Buffet. Рядом с Джамалой на фотографиях изображен ее возлюбленный вместе с родителями. Также на камеру позировал первенец артистки Эмир-Рахман, а на руках она держала второго сына Селима-Гирея. Джамала еще не решается показать лицо младшего сыночка, поэтому на некоторых фото его прикрывала рукой бабушка.

Для проведения времени с семьей исполнительница выбрала стильный образ. Она позировала в красивом коричневом кардигане с принтом, волосы уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках и помадой коричневого цвета на губах.

Публикацию артистка дополнила трогательными словами из новой песни "Благодарная": "Ты – мой единственный дом. И пусть этот мир теряет логику. Я куда пойду за прикосновением твоим".

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Фото Джамалы с детьми и мужем: