Джамала зачарувала стильним образом у топі та спідниці з розрізом: фото з Єгипту

Відома українська співачка Джамала відправилась у Єгипет на відпочинок. Вона продемонструвала стильний образ у костюмі та з новою зачіскою.
Популярна українська артистка Джамала поділилась чарівною серією світлин на особистій сторінці. Вона показала літній образ, адже позувала в Єгипті.
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Образ Джамали
Прогулюючись вулицями міста, знаменитість влаштувала невелику фотосесію. Вона постала перед камерою у світло-гірчичному костюмі, що складався з топа та довгої спідниці з відвертим вирізом до стегон. Одяг вдало підкреслив бездоганну фігуру артистки.
Вбрання Джамала поєднала зі сланцями в тон. Вона доповнила оригінальний образ чорним ланцюжком на шиї з підвіскою та сонцезахисними окулярами. Зірка позувала з новою зачіскою – африканськими косами, які зірка хоче носити все літо.
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У коментарях шанувальники захоплюються зовнішнім виглядом Джамали та роблять їй компліменти:
- "Гарного відпочинку";
- "Красуня";
- "Найкрасивіша та шикарна";
- "Худенька";
- "Крута".