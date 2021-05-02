Джамала вразила трендовим аутфітом у топі й джинсах: ефектні знімки

Успішна українська співачка Джамала поділилась із прихильниками новим образом. Зірка завжди демонструє вдалі look як для світського виходу, так і для буденної прогулянки.

Джамала опублікувала чергову серію стильних кадрів на особистій сторінці. Вона підкорила мережу новим дописом. Зірка завжди ретельно підбирає образи, а тому виглядає бездоганно на кожному заході.

Дивіться також Джамала підкорила вишуканим образом в атласному костюмі: стильне фото

Образ Джамали

Знаменитість позувала перед камерою в аутфіті, який чудово підійде для весняної прогулянки. Зірка постала в білосніжному топі з об'ємними рукавами та стильними блакитними джинсами, які підкреслювали схудлу фігуру.

Вбрання співачка поєднала із бежевими шкіряними черевиками на масивній підошві. Джамала доповнила образ лаконічними аксесуарами: тонким срібним браслетом на руці та ланцюжком з підвіскою на шиї.

Джамала розпустила афрокоси та зробила легкий макіяж на обличчі. Вона підкреслила очі коричневими тінями й чорними стрілками, а губи нафарбувала рожевою помадою.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

У коментарях під публікацією знаменитість засипали компліментами. Прихильники зазначають, що нова зачіска артистки дуже їй личить: