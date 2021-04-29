Відома українська артистка Джамала у своєму блозі публікує не тільки моменти з життя та милі фото з дітьми, але й демонструє вишукані образи, які переймають її шанувальники. Вона оприлюднила серію розкішних кадрів та висловилась про голос.

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Образ Джамали

Знаменитість постала перед об'єктивом на синьому тлі. Для нової фотосесії вона приміряла білосніжний атласний костюм, що складався з відвертого топу з декольте та об'ємними рукавами, а також довгих широких штанів. Вбрання вдало підкреслило схудлу фігуру Джамали.

Ефектний аутфіт артистка поєднала із багатьма аксесуарами: численними браслетами з камінцями на руках, сережками у вигляді булавки, тонким ланцюжком з підвіскою та срібною масивною каблучкою.

Джамала зібрала частину афрокіс ззаду та розпустила решту. На обличчі співачка зробила гарний макіяж. Вона підкреслила очі блискучими нюдовими тінями, а губи нафарбувала рожевою помадою.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Реакція мережі

Прихильники із захопленням відреагували на новий образ зірки. Свої враження від серії нових світлин Джамали вони написали в коментарях під фото:

"Дуже красива і загадкова";

"Найкраща";

"Красуня";

"Ви нас завжди надихаєте".

Джамала про голос людини

У підписі до публікації співачка поділилась думками стосовно голосу та тембру людини. Вона зазначила, що досі ніхто не знає, звідки він приходить і куди йде. Джамала розповіла, що колись знімалась у документальному фільмі, щоб дізнатися, де знаходиться голос, але й тоді цю тему детально не розкрили.

Голос співака – це дар! Якщо ти вмієш ним керувати, ти – володар магічних знань, ти маєш над здібність – лікувати душі, зцілювати їх,

– вважає Джамала.

"Коли я слухаю музику виконавця, голос якого мені подобається, мені стає краще. Така собі музична психотерапія, залежність від тембру й голосу. Думаю, десь так років через сто науковці нарешті дізнаються, чому в одних людей є здібність співати, а в інших – ні", – додала зірка.

Джамала зауважила, що цей дар потрібно цінувати і поважати. Вона розповіла історію про дівчину, яка мала захоплюючий голос, але добре не навчалась.

У консерваторії в мене була однокурсниця, яка мала неймовірний голос. Ми весь час просили: "заспівай, заспівай цю пісню, ще іншу заспівай!" І в неї виходило все! Шалений був голос. Але на заняття вона майже не ходила, нічому не навчалася. Де зараз ця дівчина? Я не знаю. Але точно не співає, на жаль,

– поділилась співачка.

Знаменитість підсумувала, що "голос в поєднанні з розумом – це дуже круто". Вона зазначила, що дуже б хотіла, щоб в Україні народжувалися справжні голоси.