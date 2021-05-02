Джамала опублікувала чергову серію стильних кадрів на особистій сторінці. Вона підкорила мережу новим дописом. Зірка завжди ретельно підбирає образи, а тому виглядає бездоганно на кожному заході.
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Образ Джамали
Знаменитість позувала перед камерою в аутфіті, який чудово підійде для весняної прогулянки. Зірка постала в білосніжному топі з об'ємними рукавами та стильними блакитними джинсами, які підкреслювали схудлу фігуру.
Вбрання співачка поєднала із бежевими шкіряними черевиками на масивній підошві. Джамала доповнила образ лаконічними аксесуарами: тонким срібним браслетом на руці та ланцюжком з підвіскою на шиї.
Джамала розпустила афрокоси та зробила легкий макіяж на обличчі. Вона підкреслила очі коричневими тінями й чорними стрілками, а губи нафарбувала рожевою помадою.
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У коментарях під публікацією знаменитість засипали компліментами. Прихильники зазначають, що нова зачіска артистки дуже їй личить:
- "Вам так пасує цей образ з косичками";
- "Прикольно";
- "Красиво";
- "Яка ви прекрасна";
- "Красуня, ніжна на фото";
- "Гарна".