Браслет з "Азовсталі" та розкішна сукня: Джамала вийшла на червону доріжку премії в США
Джерело:Джамала
Українська співачка Джамала перебуває у США з важливою місією – нагадувати світові про війну. Вона вийшла на червону доріжку премії Kennedy Center Honor.
Джамала продовжує з'являтись на заходах щорічної престижної премії в США Kennedy Center Honor. Днями вона вийшла на червону доріжку в розкішному образі.
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Джамала на червоній доріжці престижної премії
Виконавиця для виходу на червону доріжку обрала ніжно-персикову рифлену сукню. Але в її образі привертали увагу саме патріотичні деталі – браслет з "Азовсталі" та масивний перстень у синьо-жовтих кольорах.
Кожного року Kennedy Center Honor збирає велику кількість артистів, музикантів, акторів, політиків. Звісно, до цієї події прикута увага всіх важливих ЗМІ, а отже мені потрібно бути тут. Це був мій перший червоний хідник з початку повномасштабної війни Росії проти України,
– поділилась Джамала.
Джамала / Фото з інстаграму Джамали
"Кожна деталь в образі – від сукні й до браслета, з останньої партії "Азовсталі", привертали увагу. Bono при зустрічі сказав мені, що якщо постійне нагадування про війну когось дратує, нам потрібно бути мудрішими та і бути більш вишуканими для нашої боротьби. Не втомлююсь дякувати!" – додала вона.
Джамала на премії: відео
Джамала на премії в США
- Церемонія нагородження премії Kennedy Center Honor відбулась 4 грудня. На ній Джамала зустрілась зі світовими знаменитостями й політиками – Джорджем і Амаль Клуні, Джулією Робертс, спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі, держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
- Також артистка мала честь виступити на церемонії. Вона заспівала легендарну пісню Walk On гурту U2 разом з Hozier та Brandi Carlile.