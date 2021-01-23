Популярна українська співачка кримськотатарського походження Джамала відправилася у зимову відпустку. Зірка обрала для відпочинку Єгипет та готель, де рік тому вже була з сином і чоловіком. Знаменитість поділилася яскравими світлинами з морського узбережжя.

Чимало знаменитостей для зимових відпусток обрали теплі країни. Джамала також вирішила поніжитися на сонечку, поплавати у морі та набратися сил для продуктивного року. На особистій сторінці в інстаграмі артистка публікує світлини з Єгипту.

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Джамала в Єгипті

Прилетівши в Єгипет, зірка відправилася до моря. Там вона влаштувала фотосесію на тлі неймовірно красивої природи. Джамала постала перед камерою у стильних світлих штанах, короткій чорній куртці, під якою була біла майка. Таке вбрання співачка поєднала з літнім взуттям.

Волосся Джамали майоріло на вітрі. На обличчя вона не наносила косметику, показала натуральну вроду. Завершила свій образ лаконічною підвіскою та ланцюжком.

У дописі артистка розповіла, що рівно рік тому разом із сім'єю відпочивала у цьому ж місці і навіть в тому самому готелі. Тоді вона носила під серцем молодшого сина Селіма-Гірая. Про це знали лише найближчі люди.

Дивовижно, тепер Селім тут купається. Неймовірно красиве місце – багато сонця, повітря, краси та свободи. В улюблені місця завжди потрібно повертатися!

– написала в публікації Джамала.

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