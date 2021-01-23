Популярная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала отправилась в зимний отпуск. Звезда выбрала для отдыха Египет и отель, где год назад уже была с сыном и мужем. Знаменитость поделилась яркими фотографиями с морского побережья.

Немало знаменитостей для зимних отпусков выбрали теплые страны. Джамала также решила понежиться на солнышке, поплавать в море и набраться сил для продуктивного года. На личной странице в Инстаграме артистка публикует фотографии из Египта.

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Джамала в Египте

Прилетев в Египет, звезда отправилась к морю. Там она устроила фотосессию на фоне невероятно красивой природы. Джамала предстала перед камерой в стильных светлых брюках, короткой черной куртке, под которой была белая майка. Такой наряд певица соединила с летней обувью.

Волосы Джамалы развевались на ветру. На лицо она не наносила косметику, показала натуральную красоту. Завершила свой образ лаконичной подвеской и цепочкой.

В публикации артистка рассказала, что ровно год назад вместе с семьей отдыхала в этом же месте и даже в том же отеле. Тогда она носила под сердцем младшего сына Селима-Гирея. Об этом знали лишь самые близкие люди.

Удивительно, теперь Селим здесь купается. Невероятно красивое место – много солнца, воздуха, красоты и свободы. В любимые места всегда нужно возвращаться!

– написала в публикации Джамала.

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