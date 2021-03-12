Джамала випустила новий альбом "Ми": вісім фантастичних пісень

Співачка Джамала випустила перший альбом після народження другого сина Селім-Гірая, якому невдовзі виповниться дев'ять місяців. Він отримав назву "Ми" та зібрав вісім ліричних пісень, більшість з яких публіка почула вперше.

У п'ятницю, 12 березня, відбулася довгоочікувана прем'єра нового альбому Джамали, на який слухачі чекали ще минулого року, однак через народження другого сина та спалах коронавірусу співачка відклала творчість на другий план. Альбом "Ми" вже доступний на всіх платформах.

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Джамала випустила новий альбом "Ми"

В інстаграмі артистка представила нову роботу та пікантну обкладинку платівки, для якої позувала в золотистій шкірянці на голе тіло. Вона зізналась, що в альбом "Ми" вклала всю себе та присвятила його шанувальникам і родині.

"Ми – це нова я! Ми – це про тебе, про мене, про нас разом! Ми – це моя сім'я! Ми – це мій музичний бекграунд. Бажання протягом мого шляху виконувати живу музику, наповнену ще й іншими музикантами, їхньою віртуозністю. І в цьому всі ми! Ми – це про ніжність. Ми – це про зухвалість сенсів. Ми – це коли виріс, але не подорослішав, а зберіг у собі дитячу здатність підглядати за історіями і нескінченно надихатися", – висловилась артистка.

Мовчати – це не про нас! Я – грім, ви – хвиля. Тримала в собі весь час, та вже відпустила. Мої найкращі, мої, мої, мої! Це альбом про вас, альбом для вас,

– наголосила Джамала.

Додамо, що до альбому "Ми" ввійшла нова лірична пісня Джамали "Вдячна", прем'єра якої відбулась наприкінці лютого. Раніше зірка повідомляла, що з нагоди виходу платівки відправиться в масштабний тур Україною та світом, однак поки невідомо, коли їй вдасться реалізувати цей задум, адже пандемія коронавірусу набирає нових обертів.

Пісні з альбому Джамали "Ми":

Вірю в тебе

Вдячна

Ми

Сила

Вогонь і вода

Загадка

Кохаю (feat. Jah Khalib)

Like a Hero

Альбом Джамали "Ми": слухайте онлайн