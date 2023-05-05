Джамала випустила альбом кримськотатарських пісень, які збирала від Керчі до Ялти

Джамала представила збірку старовинних пісень кримськотатарського народу. Це 14 композицій, які були віднайдені в містах і селах Криму – від Керчі до Джанкою. Альбом отримав назву Qırım.

У перекладі на українську мову платівка Джамали так і називається – Крим. У ній ожила кримськотатарська фольклорна спадщина, адже пісні шукали від Керчі до Ак'яру, від Ялти до Джанкою.

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Джамала випустила альбом кримськотатарських пісень

Цікаво, що до роботи над Qirim долучилося понад 80 музикантів, а сам проєкт формувався десятиліттями. На початку повномасштабного вторгнення Росії, коли альбом уже зводили, його доля була під питанням – він залишився під обстрілами в Київській області. Тобто платівка могла ніколи не побачити світ.

Боротьба за правду ніколи не була простою справою. Напевне, саме тому робота над Qırım тривала роки мого життя. Цим альбомом я втілила свою велику мрію – показати всьому світу, що попри будь-які спроби переписати історію Криму ми не дамо забути правду. А вона ж криється саме у фольклорі, у цих неймовірних сюжетних лініях, які розкривають перед нами щоденники Qırım,

– прокоментувала сама Джамала.

Цікаво, що презентація альбому відбудеться 5 травня в Національній опері в Києві спільно з Національним симфонічним оркестром України. Згодом платівка вперше прозвучить наживо в Ліверпулі, з радіооркестром BBC Philharmonic Orchestra. Це відбудеться 11 травня, перед показом другого півфіналу Євробачення-2023.