Известная украинская певица Джамала посетила концерт своей коллеги Нади Дорофеевой. Фотографиями с мероприятия звезда поделилась на личной странице в инстаграме, продемонстрировав новый образ.
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Образ Джамалы
Знаменитость позировала перед камерой с цветами в руках, которые планировала вручить Дорофеевой после выступления. Для выхода в свет артистка выбрала нежно-желтый топ, широкие джинсы с полосками и бежевый бомбер.
Джамала соединила комфортный, но стильный наряд с белыми кедами. Свой образ артистка дополнила красно-белой кепкой с прямым козырьком, элегантным золотым браслетом, серьгами-подвесками и массивным кольцом.
Певица распустила и выпрямила темные волосы. На лице она сделала красивый макияж. Звезда подчеркнула глаза черными стрелками и накрасила губы бежевой помадой.
Люблю лето сильно! Концерты – петь или ходить. Цветы – дарить или принимать. Встречи, общение,
– написала Джамала под фото.
Для просмотра всех фото листайте справа:
Реакция сети
Поклонники остались в восторге от новых снимков Джамалы. Своими впечатлениями они делятся в комментариях под фото:
- "Невероятная";
- "Классные фото";
- "Такая красивая";
- "Столько счастья на лице";
- "Вы такая стильная и красивая! Классно, что у наших артистов дружеские отношения".