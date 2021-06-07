Известная украинская певица Джамала посетила концерт своей коллеги Нади Дорофеевой. Фотографиями с мероприятия звезда поделилась на личной странице в инстаграме, продемонстрировав новый образ.

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Образ Джамалы

Знаменитость позировала перед камерой с цветами в руках, которые планировала вручить Дорофеевой после выступления. Для выхода в свет артистка выбрала нежно-желтый топ, широкие джинсы с полосками и бежевый бомбер.

Джамала соединила комфортный, но стильный наряд с белыми кедами. Свой образ артистка дополнила красно-белой кепкой с прямым козырьком, элегантным золотым браслетом, серьгами-подвесками и массивным кольцом.

Певица распустила и выпрямила темные волосы. На лице она сделала красивый макияж. Звезда подчеркнула глаза черными стрелками и накрасила губы бежевой помадой.

Люблю лето сильно! Концерты – петь или ходить. Цветы – дарить или принимать. Встречи, общение,

– написала Джамала под фото.

Для просмотра всех фото листайте справа:

Реакция сети

Поклонники остались в восторге от новых снимков Джамалы. Своими впечатлениями они делятся в комментариях под фото: