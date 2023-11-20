Джамалу "розшукують" в Росії: лаконічна реакція співачки

Мережу сколихнула новина про те, що Джамалу оголосили в розшук в Росії. Тепер на цю заяву відреагувала співачка.

Вона здивована й вважає таке рішення Міністерства внутрішніх справ Росії абсурдним. До того ж відомо, що у квітні минулого року виконавці заборонили в'їзд до країни-агресорки на 50 років.

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Джамала відреагувала на новину про те, що її оголосили в розшук

Співачка в інстаграм-сторіс поділилася світлиною з Сіднею, де зараз перебуває. До фото вона додала заголовок ЗМІ, де зазначено про те, що її оголосили в розшук в країні-терористці. Ці світлини супроводжувалися емоджі, де людина закриває обличчя рукою, що пояснює ставлення знаменитості до дій російської влади.



Джамала відреагувала на те, що її оголосили в розшук / Скриншот з інстаграм-сторіс

Джамалу оголосили в розшук в Росії

Її подали в розшук за кримінальною статтею. Співачку звинуватили в поширенні неправдивої інформації про російську армію.

Цікаво, що відбулося це ще у жовтні.

До того ж стало відомо, що у листопаді Джамала була заочно заарештована російським судом.

, що до Австралії знаменитість приїхала, щоб відвідати благодійну подію, де розповість про Україну та збиратиме кошти.